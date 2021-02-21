На этих постах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок и проводят температурный скрининг.

В Ивано-Франковской области создано 16 блок-постов для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области, полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии несут службу на этих контрольно-пропускных пунктах.

"На КПП правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей будут отправлять в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что 5 карантинных пунктов будут работать в круглосуточном режиме:

Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калушское шоссе);

Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая);

С. Черниев (автодорога Т0906);

С. Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);

С. Яблуница, Надворнянский район (автодорога Н-09).

Еще 11 пунктов будут работать с 06:00 по 21:00, а именно:

С. Драгомирчаны (автодорога Н-09);

Ивано-Франковск (автодорога Н-18, вул. Тисменицька);

С. Отыния, Коломыйского района (автодорога Н-10);

С. Ивановцы, Коломыйского района (автодорога т-0905);

С. Мишин, Коломыйского района (автодорога Р-24);

с. Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);

с. Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);

С. Гвоздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);

С. Грохолин лес, Надворнянского района (автодорога Н-09);

С. Цуцилов, Надворнянского района (автодорога т-0906);

пгт. Ворохта, Надворнянского района (автодорога Р-24).

Правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им о важности соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.

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В полиции напоминают, что посты размещены в соответствии с требованиями решения внеочередного заседания Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС от 19 февраля.

"Подчеркиваем, сотрудники полиции не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль. Таким решением установлен особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств. Такие меры принимаются для противодействия распространению коронавируса", - отметили в областном главке.

При этом призывают граждан с пониманием отнестись к вынужденным мерам и соблюдать карантинные ограничения.

Коронавирус в Украине: что известно

За минувшие сутки, 20 февраля, в Украине выявлено 4489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320) и Закарпатской (281) областях.

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Автор: Надя Пришляк