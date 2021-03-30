ГСЧС начала сворачивание мобильного госпиталя на территории Богородчанской ЦРБ.

В Ивано-Франковской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям начали свертывание мобильного госпиталя, который разместили в феврале на территории Богородчанской центральной районной больницы для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Андрей Бойчук.

«Карантин показали свою действенность. На Прикарпатье ситуация с COVID-19 улучшилась: сократились темпы распространения заболевания и уменьшилось количество больных в больницах», - рассказал он.

Бойчук добавил, что ГСЧС начала свертывание мобильного госпиталя на территории Богородчанской ЦРБ.

«Госпиталь будут использовать там, где есть наибольшая потребность в нем», - отметил председатель ОГА.

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В феврале в связи с нехваткой коек для госпитализации больных COVID-19 в Ивано-Франковской области ГСЧС развернула мобильный госпиталь, состоящий из 30 палаток.

Госпиталь рассчитан на 120 коек. В нем функционируют приемное отделение, блок интенсивной терапии и палаты для пациентов.

Ивано-Франковская область находится в «красной» зоне эпидемической опасности по уровню распространения COVID-19 с 26 февраля.

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Автор: Светлана Макринская