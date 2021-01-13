Вакцинация будет бесплатной, но платить за другие процедуры все же придется.

В оккупированном Донецке местным жителям, занятым в "бюджетной" сфере, предлагают привиться от коронавируса российским препаратом "Спутник V".

Как пишут "Новости Донбасса", об этом рассказали несколько дончан, работающих в сферах образования и здравоохранения.

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Первая партия "вакцины" из России ожидается в конце января. Сначала планируют прививать работников здравоохранения, образования, юстиции, соцполитики и местных "силовиков". Вакцинация является добровольной и бесплатной: если сотрудник готов вакцинироваться, то ему надо написать соответствующее заявление.

Один из собеседников издания, работающий в больнице Донецка, рассказал, что руководство их предупредило: перед вакцинацией нужно сдать тест на коронавирус, который стоит 3500 рублей (1300 гривень). По его словам, далеко не все сотрудники готовы расставаться с такой суммой.

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Автор: Юрий Годован