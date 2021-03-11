Потребление кислорода в больницах области выросло в несколько раз.

В Черновицкой райбольнице сейчас находится 210 больных с коронавирусом, врачи жалуются на колоссальную перегрузку.

Читайте такжеНа Ривненщине арестовали владелицу турагентства, которая подделывала результаты тестов на COVID-19 (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН. Местные медики констатируют, что теперь коронавирус с осложнениями все чаще развивается у относительно молодых людей.

"Попадают люди от 30-ти, 34 года, 32, есть девочка послеродовая в тяжелом состоянии, 22 года», - рассказал журналистам один из врачей.

По словам начальника Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олега Черного, третья волна эпидемии COVID - одна из самых сложных. К медикам поступают тяжелые пациенты, их сразу ставят на дотацию кислорода.

Теперь больница ежесуточно использует до трех тонн кислорода, хотя раньше такого количества хватало на неделю.

Как отмечается, такая ситуация не ускоряет в области вакцинацию. Утром появилась информация, что в райбольнице города Гайцен из 80 медиков согласились получить вакцину только пятеро – все якобы из-за религиозных мотивов. Однако сами врачи уверяют, что не вакцинируются, потому что уже переболели и пока имеют иммунитет. Также они сетуют, что вокруг вакцины возникло немало ложной информации.

"Люди боятся, потому что много ложной информации, фейков - чип в мозг, еще куда-то что-то", - говорит врач.

Третья волна коронавируса в Украине

С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны опасности.

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась Третья волна распространения COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины прогнозирует увеличение количества случаев COVID-19 до конца апреля.

Самая тяжелая ситуация сложилась на Прикарпатье и на Буковине.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров