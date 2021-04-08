Постковидные пациенты часто нуждаются в серьезной реабилитации.

Последствия коронавирусной болезни могут быть очень серьезными, многие осложнения до сих пор оставались неизвестными.

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Об этом в интервью Zaxid.net, рассказал главный врач Больницы скорой помощи Олег Самчук.

"Следствием ковида поражается эндокринная система, а именно поджелудочная железа, и возникает недостаточность ее функции – сахарный диабет. Это наблюдается сейчас как у взрослых, так и у детей.

Я думаю, что через полгода-год будут выходить учебники для врачей с различными осложнениями, которые до этого были неизвестны. Это и мезентериальные тромбозы, о которых мы говорили, есть у нас тромбозы спинного мозга, инсульты, плюс поражения эндокринной системы. Сейчас масса пациентов с поражением суставного аппарата: коленные, тазобедренные суставы – начинаются боли», - отметил медик.

Кроме того, COVID-19 может вызвать психические расстройства.

"Большое количество пациентов с энцефалопатией - кислородным голоданием головного мозга, которые приводят к психиатрическим заболеваниям. Они порой проходят быстро, некоторые длятся неделями и месяцами. То есть недостаточность кислорода приводит к различным психическим заболеваниям.

Мы сейчас их лечим, стараемся давать реабилитацию этим постковидным. Но я думаю, что тем больше будет потом разворачиваться в больницах коек для постковидных реабилитаций», - подытожил Самчук.

Третья волна коронавируса в Украине

В начале марта премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в Украине началась Третья волна коронавируса. Он добавил, что в связи с этим существует угроза нового жесткого локдауна.

На сегодня 11 регионов Украины находятся в "красной" зоне эпидемической опасности. Однако общенациональный локдаун пока не вводится.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "британский" штамм коронавируса "терроризирует" Украину. По словам министра, "британский" штамм более заразен, более "молодой", с высоким процентом осложнений и тяжелой клинической картиной.

По данным сервиса Worldometers, по состоянию на 7 апреля Украина вышла на первое место в Европе по смертности от COVID-19.

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Автор: Дмитрий Захаров