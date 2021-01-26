В ВОЗ считают, что человечество должно стремиться к достижению контроля над вирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об опасности распространения коронавируса даже после широкой вакцинации.

Как сообщает Синьхуа, об этом директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сказал вчера на виртуальной пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, станет ли COVID-19 эндемичным, Райан подчеркнул, что в обозримом будущем охват вакцинацией не сможет обеспечить прекращение передачи инфекции.

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Он подчеркнул, что не считает, что мир должен считать уничтожение или искоренение этого вируса критерием успеха.

По словам Райана, странам мира, вероятно, не стоит рассчитывать на избавление от вируса в 2021 году, а также напомнил, что в истории человечества "мы смогли победить только одну болезнь на планете - оспу".

"Мы должны стремиться к достижению контроля над вирусом", - заявил представитель ВОЗ.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19. Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

8 января 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Автор: Инна Андалицкая