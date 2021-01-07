Первый договор Украина подписала с китайской компанией “Синовак”.

Украина закупает вакцины против COVID-19 по стоимости, которая определена для большинства стран мира.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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"Первый договор Украина подписала с компанией "Синовак", которая получила авторитет во всем мире. Цена, по которой Украина покупает 1 дозу вакцины у этого производителя, составляет 504 гривни. Такая стоимость вакцин против COVID-19 этой компании - для подавляющего большинства стран, и является приемлемой”, - подчеркнул глава МИнздрава.

Также министр отметил, что стоимость вакцин некоторых других производителей пока Минздрав не имеет права озвучивать из-за жестких контрактных правил относительно неразглашения информации.

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Автор: УНИАН