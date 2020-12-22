Глава МИД отмечает, что дипломаты будут работать и дальше для безопасности государства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в условиях введенных жестких карантинов со всего мира удалось вернуть на родину более 250 тысяч украинских.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, об этом Кулеба заявил в рамках Конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений.

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«Именно благодаря поддержке и действиям украинских дипломатов более 250 тысяч украинцев смогли вернуться домой в условиях локдаунов, введенных во всем мире весной этого года», - сказал он и добавил: «Также мы помогли привезти в Украину тонны гуманитарной помощи. Но, имея все эти результаты, перед нами стоят еще большие задачи».

Министр отметил, что пандемия не остановилась, проблемы в мире остаются, и появляются новые вызовы. «И поэтому мы будем продолжать работать. Для безопасности государства, для продвижения украинского бизнеса и привлечения иностранных инвестиций в украинскую экономику и защиты украинских граждан за рубежом», - добавил глава МИД.

Кулеба считает, что этот год был «безумным» и «тяжелым».

«Масштаб вызова, когда во всем мире одновременно взорвалась пандемия, проблемы, локдаун поставили ​​задачу совершенно другого масштаба. Можно сравнить этот год только с 2014 годом - с трагедией российской агрессии против нашего государства. Но я рад сегодня сказать, что украинская дипломатия успешно сдала краш-тест и прошла эти испытания», - заявил Кулеба.

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Автор: Виталий Саенко