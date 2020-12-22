Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в условиях введенных жестких карантинов со всего мира удалось вернуть на родину более 250 тысяч украинских.
Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, об этом Кулеба заявил в рамках Конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений.
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«Именно благодаря поддержке и действиям украинских дипломатов более 250 тысяч украинцев смогли вернуться домой в условиях локдаунов, введенных во всем мире весной этого года», - сказал он и добавил: «Также мы помогли привезти в Украину тонны гуманитарной помощи. Но, имея все эти результаты, перед нами стоят еще большие задачи».
Министр отметил, что пандемия не остановилась, проблемы в мире остаются, и появляются новые вызовы. «И поэтому мы будем продолжать работать. Для безопасности государства, для продвижения украинского бизнеса и привлечения иностранных инвестиций в украинскую экономику и защиты украинских граждан за рубежом», - добавил глава МИД.
Кулеба считает, что этот год был «безумным» и «тяжелым».
«Масштаб вызова, когда во всем мире одновременно взорвалась пандемия, проблемы, локдаун поставили задачу совершенно другого масштаба. Можно сравнить этот год только с 2014 годом - с трагедией российской агрессии против нашего государства. Но я рад сегодня сказать, что украинская дипломатия успешно сдала краш-тест и прошла эти испытания», - заявил Кулеба.
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