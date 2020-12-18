За все время пандемии в Украине заболели 944381 человек.

В Украине за сутки зафиксировано 12630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 260 человек, выздоровели 12866 человек.

Читайте также"Это нереалистично": Шмыгаль озвучил условие прекращения эпидемии COVID-19Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

"12 тысяч 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 декабря 2020 года. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника", - сообщил он.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2904 человека; выздоровели - 12866, зафиксировано 260 летальных случаев. Медики провели 68759 тестов (в частности методом ПЦР - 42 тыс. 340, методом ИФА - 26419).

Больше всего новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве и еще четырех областях.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях", - написал Степанов.

Количество заболеваний COVID-19 в регионах:

г. Киев - 98 тысяч 330 случаев;

Винницкая область - 20 тысяч 578 случаев;

Волынская область - 29 тысяч 817 случаев;

Днепропетровская область - 51 тысяча 401 случай;

Донецкая область - 31 тысяча 449 случаев;

Житомирская область - 35 тысяч 662 случая;

Закарпатская область - 26 тысяч 855 случаев;

Запорожская область - 45 тысяч 715 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 тысяча 644 случая;

Киевская область - 51 тысяча 588 случаев;

Кировоградская область - 7 тысяч 621 случай;

Луганская область - 8 тысяч 533 случая;

Львовская область - 55 тысяч 860 случаев;

Николаевская область - 25 тысяч 826 случаев;

Одесская область - 61 тысяча 963 случая;

Полтавская область - 31 тысяча 097 случаев;

Ривненская область - 37 тысяч 840 случаев;

Сумская область - 37 тысяч 157 случаев;

Тернопольская область - 32 тысячи 089 случаев;

Харьковская область - 64 тысячи 237 случаев;

Херсонская область - 15 тысяч 151 случай;

Хмельницкая область - 36 тысяч 027 случаев;

Черкасская область - 33 тысячи 837 случаев;

Черновицкая область - 37 тысяч 695 случаев;

Черниговская область - 26 тысяч 409 случаев.

Коронавирус в Украине: общая статистика

За все время пандемии в Украине:

заболели 944381 человек,

выздоровели - 561222,

умерли - 16256.

Медики провели 5 млн 209 тыс. 462 ПЦР-тестирования.

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Автор: Константин Гончаров