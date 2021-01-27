Генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что вирус продолжает распространяться по всей планете.

В мире с начала пандемии зафиксировано более 100 миллионов случаев заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Более 55,3 миллиона людей выздоровели. 2,1 миллиона заразившихся COVID-19 по всему миру умерли.

Лидер по числу заболевших - США. Там подтвердили более 25 миллионов случаев коронавируса. Далее идут Индия (более 10,6 млн) и Бразилия (8,9 млн).

Украина по числу заражений находится на 17 месте в мире с показателем более 1,2 млн человек.

Зафиксированы 100 млн случаев приходятся на 1,3% населения мира, отмечает Радио Свобода.

При этом, по словам экспертов по здравоохранению, о многих случаях не сообщается, то есть реальное количество заболевших, вероятно, гораздо выше.

Комментируя достижение показателя в 100 миллионов заразившихся коронавирусом в мире генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что вирус продолжает распространяться по всей планете.

"Мир достиг душераздирающего рубежа - 100 миллионов случаев COVID-19, поскольку вирус продолжает распространяться по всему миру. Наш мир может опередить эту пандемию только одним способом - солидарностью. Пришло время убедиться, что ни одна страна и никто не остался позади", - написал Гутерриш на странице в Twitter.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19. Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

8 января 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Автор: Александр Топчий