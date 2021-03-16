На фоне массовой вакцинации населения в мире идет заметное уменьшение количества смертей от коронавируса.

Пандемия коронавируса в Украине закончится летом 2021 года, когда завершится процесс приобретения людьми коллективного иммунитета.

Об этом заявил медик Андрей Волянский на своей странице в Facebook.

Врач утверждает, что на фоне массовой вакцинации населения в мире идет заметное уменьшение количества смертей от коронавируса.

Читайте такжеВ МИД заявили об отсрочке поставок в Украину вакцин от коронавируса из Евросоюза

"В информационном поле всячески разгоняется тема новых штаммов, новых волн, непредсказуемости иммунного ответа, многолетней пандемии и т.п. Но цифры говорят о другом. На фоне массовой вакцинации досрочно (до окончания холодного сезона в Северном полушарии) идет заметное снижение количества летальных исходов в мире (я не говорю о количестве новых инфицированных по понятной причине). Эпидемический процесс идет на спад в США, Великобритании, Мексике. В Израиле пандемия завершается на 6000 летальных исходов", - написал Волянский.

При этом он отмечает, что в Украине еще наблюдается всплеск летальных исходов из-за небольшого процента вакцинированных.

"Украина переживает подъем в связи с тем, что еще мало привито (0,15% одной дозой) и еще мало умерло (700 смертей/миллион). В отсутствие адресной защиты уязвимых, эпидемиологического расследования, полноценной вакцинации в Украине эпидемический процесс завершится приобретением естественного коллективного иммунитета к лету 2021 года", - считает Волянский.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

В среду, 24 февраля, в Украине начали делать прививки от коронавируса медицинским работникам. Первым вакцинировали врача-реаниматолога в Черкассах.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компаний Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий