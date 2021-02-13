Эксперты ВОЗ приехали в Ухань в конце января.

Китайские власти отказали следователям ВОЗ в предоставлении данных о первых случаях инфицирования коронавирусом, которые могли бы помочь определить источник распространения опасной инфекции.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на специалистов ВОЗ.

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Отмечается, что речь идет о 174 случаях заражения в декабре 2019 года в Ухане.

По словам членов команды ВОЗ, которую отправили в КНР, чтобы исследовать эпицентр первой вспышки, местные чиновники предоставили им свои отчеты и анализ о данных. Также они предоставили агрегированные данные об анализе ретроспективных поисков по медицинским записям за несколько месяцев до вспышки, заявив, что не нашли никаких доказательств наличия вируса.

Команде ВОЗ в то же время не позволили осмотреть исходные данные об именно этих исследованиях, которые могли бы позволить международным экспертам провести собственный анализ по установлению истинной даты распространения коронавируса.

По словам ученых, страны преимущественно предоставляют эти данные, но не агрегированными, чтобы исследователи могли увидеть и другие важные детали дела.

Делегация ВОЗ в Китае: что известно

Эксперты ВОЗ приехали в Ухань в конце января. Согласно правилам Китая, их сразу же отправили на карантин. Еще двух экспертов не пустили в Китай из-за обнаружения антител к COVID-19.

После этого, 28 января, эксперты ВОЗ вышли с карантина, и приступили к расследованию происхождения коронавирус.

Позже власти Китая предоставила экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полный доступ ко всем запрошенным объектам для изучения происхождения коронавируса. Также они заявили, что специалисты смогут пообщаться со всеми людьми, встречи с которыми были необходимы для расследования.

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Автор: УНИАН