Количество выявленных новых больных в Киеве за сутки составляет 931. Умерли 19 человек. Всего коронавирус унес жизни 2022 киевлян.
Читайте такжеВ Украине заболеваемость COVID-19 превышает норму более чем в 7 разОб этом говорится в сообщении в Телеграм-канале мэра Киева Виталия Кличко. В частности, по его данным, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 115 300.
Заболели:
- 540 женщин в возрасте от 18 до 90 лет
- 365 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет
- 11 девочек от 5 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 16 лет.
- 25 медиков.
"В больницы столицы госпитализировали 71 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровел за минувшие сутки 651 человек. Всего коронавирус преодолели 41 572 жителя Киева", - сообщил мэр.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 172, в Днепровском — 137 и в Деснянском районе – 133 случая.
"Соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя и тех, кто рядом!",- призвал мэр столицы.
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