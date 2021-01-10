В Киеве за сутки обнаружили 404 новых больных коронавирусом. Умерли 10 человек. Всего за период пандемии в столице 2077 летальных исходов от вируса.
Читайте такжеВ Украине за сутки выявлено чуть более 5 тысяч новых больных коронавирусомОб этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм-канале. "Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 117 217", - сообщил мэр.
Заболели:
- 264 женщины в возрасте от 18 до 90 лет
- 125 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет
- 10 девочек от 20 дней до 17 лет и 5 мальчиков от 4 до 11 лет.
- 9 медиков.
"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 31 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 455 человек. Всего коронавирус преодолели 43 239 жителей столицы", - написал Кличко.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 185, в Печерском – 58 и в Соломенском районе — 42 случая.
"Не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя!", - призвал городской председатель.
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