Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 181, в Деснянском – 117 и в Днепровском районе — 92 случая.

В Киеве за сутки обнаружили 731 нового больного коронавирусом. Умерли 19 человек. Всего за период пандемии в столице 2041 летальный случай от вируса.

Читайте такжеВ Украине за сутки резко возросло количество новых больных коронавирусомОб этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграм-канале. По его данным, подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 116 031.

Заболели:

415 женщин в возрасте от 19 до 88 лет

88 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет

14 девочек от 5 месяцев до 14 лет и 14 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет.

28 медиков.

"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 68 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 638 человек. Всего коронавирус преодолели 42 210 жителей столицы", - сообщил мэр.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 181, в Деснянском – 117 и в Днепровском районе — 92 случая.

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Автор: Ирина Погорелая