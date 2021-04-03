В больницы столицы за минувшие сутки госпитализированы 240 больных, а также 394 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В Киеве за минувшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 выявили у 2 тыс. 53 человек, 50 больных умерли.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

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В частности, новые случаи заболевания выявили у 1 тыс. 069 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 841 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, а также у 75 девушек от 7 месяцев до 17 лет и 68 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

За последние сутки в больницы госпитализированы 240 человек с COVID-19. Еще 394 пациента госпитализированы с подозрением на коронавирус и пневмониями.

По словам Кличко, за последние сутки зафиксировано 50 летальных случаев среди больных COVID-19 в Киеве. Всего с начала пандемии в столице умерли 3 тыс. 545 человек.

696 человек за последние сутки преодолели коронавирус. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 107 тыс. 484 жителей Киева.

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Автор: Анна Нагорная