В Киеве за минувшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 выявили у 2 тыс. 53 человек, 50 больных умерли.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.
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В частности, новые случаи заболевания выявили у 1 тыс. 069 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 841 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, а также у 75 девушек от 7 месяцев до 17 лет и 68 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
За последние сутки в больницы госпитализированы 240 человек с COVID-19. Еще 394 пациента госпитализированы с подозрением на коронавирус и пневмониями.
По словам Кличко, за последние сутки зафиксировано 50 летальных случаев среди больных COVID-19 в Киеве. Всего с начала пандемии в столице умерли 3 тыс. 545 человек.
696 человек за последние сутки преодолели коронавирус. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 107 тыс. 484 жителей Киева.
Коронавирус в Украине: что известно
- Как сообщал УНИАН, в Украине вчера было обнаружено 20 тыс. 341 новый случай COVID-19 - это наибольшее количество людей, которые заболели в течение суток за все время пандемии в стране.
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