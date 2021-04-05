Она отметила, что даже результату ПЦР-теста доверять не стоит.

Самый заразный период у инфицированного COVID-19 - это первая неделя от начала клинических симптомов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный киевский инфекционист Ольга Голубовская.

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"Даже если уже был контакт, во время изоляции суммарная доза возбудителя меньше, а тяжесть течения - это в т.ч. и дозозависимый процесс. Помните, что самый заразный период - первая неделя от дебюта клинических симптомов", - написала Голубовская.

Она отметила, что даже результату ПЦР-теста доверять не стоит.

"Не забывайте уходить на самоизоляцию на 14 дней, или, по крайней мере, изолировать своих родных из групп риска, если вы приехали из какой-то поездки. Если невозможно, избегайте общения и носите средства индивидуальной защиты дома. Отрицательные результаты ПЦР не должны вас успокаивать", - сообщила инфекционист.

Голубовская еще раз предупредила молодых людей об ответственности перед людьми пожилого возраста.

"Молодым людям и не очень молодым хочется напомнить, что самыми беззащитными перед болезнью являются ваши родители и близкие люди старшего возраста, особенно с избыточной массой тела. Не допускайте семейных трагедий. Не собирайтесь сейчас семьями на празднование дней рождений или других мероприятий. Помните о том, что расплата за это может быть страшной", - резюмировала медик.

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Автор: Виктория Гордиенко