Вакцина от COVID-19 должна быть эффективной и против "украинского" штамма, отмечает инфекционист.

Новая мутация коронавируса, которую обнаружили в Украине, дает "нестандартный" ответ на привычную терапию и вызывает более тяжелые и продолжительные формы заболевания.

Об этом заявила ведущий инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская, передает Обозреватель.

При этом она подчеркивает, что вакцина от COVID-19 должна быть эффективной и против "украинского" штамма.

"Помимо того, что вирус помолодел, острый период более длительный, часто наблюдается период обострения, немного нестандартный ответ на нашу привычную терапию, особые лабораторные данные - помимо всего этого он может вызывать и более тяжелые формы заболевания", - рассказала Голубовская.

По ее словам, что в случае с "украинским" штаммом медики не могут быть уверены в эффективности привычной терапии.

"У нас есть отработанные методы лечения, а больные либо слабо отвечают на них, либо сначала отвечают, а потом дают обострение процесса. Часто у нас нет четкой уверенности, что, если мы сейчас получили ответ, завтра он будет стабильно долго держаться. Все вместе мы думаем, что с этим делать", - отметила Голубовская.

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Она добавила, что, скорее всего, речь идет о значимой мутации вируса.

"Вирус мутирует постоянно, но есть значимые мутации, которые действительно оказывают влияние на передачу, на клинику заболевания. Мы, клиницисты, давно говорим об изменении клиники COVID-19. И это может быть связано только с каким-то особым штаммом", - сказала Голубовская.

"Это не сугубо "украинский" штамм. В каждой стране есть какие-то особенности коронавируса. В Ивано-Франковске выявили вирус, имеющий мутацию тех штаммов, которые циркулируют. Считается, что этот штамм британский, хотя сама эта мутация может быть обнаружена во всех штаммах", - пояснила врач.

Говоря об эффективности вакцины против "украинского" штамма, Голубовская заметила, что вопрос требует исследования.

"Этот вопрос надо изучить. Но я думаю, что будет работать против именно этого штамма. На сегодняшний день избегает вакцины только южноафриканский. У нас в основном Великобритания с какими-то мутациями. Поэтому я думаю, что будет", - сказала она.

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Третья волна коронавируса в Украине

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна распространения COVID-19.

Ученые НАН констатируют, что смертность нынешней волны COVID-19 уже превысила показатели осенней волны, и будет расти как минимум до начала апреля.

Рост количества новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Там рост начался еще во второй половине января и продолжался около полутора месяцев, до начала марта. Специалисты считают, что сейчас эти области проходят пиковый период количества госпитализаций и летальных исходов.

Строгий карантин уже введен во Львове, с 20 марта жесткие ограничения начали действовать в Киеве.

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Автор: Александр Топчий