Агрессивность вируса должна снижаться летом, говорит врач.

Эпидемия коронавируса начнет идти на спад не раньше следующего года, прогнозирует главный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская.

Об этом она сказала в интервью "Обозревателю".

Врач уточнила, что в целом вирус не поддается никаким прогнозам, они не сбываются, но он точно не исчезнет из жизни людей, просто не будет таким агрессивным.

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"Вакцинация может приостановить распространение коронавируса, но не остановит его, потому что у инфекционной патологии нет стоп-крана. Иммунная система будет формироваться естественным путем, к тому же есть естественные закономерности развития эпидемий и пандемий. Ослабление должно произойти не ранее 2022 года", – отметила инфекционистка.

По ее словам, в летний период и теплое время года коронавирусы должны снижать свою агрессивность. Это не их сезон. Но в целом COVID-19 не поддается никаким прогнозам, они не сбываются, однако он точно не исчезнет из жизни людей, просто будет не таким агрессивным, как сейчас.

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Автор: Юрий Годован