С 1 марта Черновицкая область будет находиться в "красном" уровне эпидемической опасности.

Семь областей Украины могут в ближайшие дни быть переведены в "красный" уровень эпидемической опасности.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на странице в Facebook.

"Стоит отметить, что Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области находятся в оранжевом уровне эпидемической опасности. То есть эти области потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены в "красный" уровень", - написал Ляшко.

Он напомнил, что по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, с 1 марта Черновицкая область будет находиться в "красном" уровне эпидемической опасности.

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"С понедельника на территории области будут действовать ограничения, которые действовали в стране во время жесткого зимнего карантина", - сказал Ляшко.

Главный санврач также напомнил, при каких условиях вводится "красный" уровень:

уровень госпитализаций в течение последних 3 дней на 100 тысяч населения превышает целевой показатель в 60 человек на 100 тысяч населения;

коэффициент выявления случаев инфицирования в течение последних 7 дней превышает целевой показатель в 20%.

"Тенденции распространения заболеваемости в области остаются неутешительными. Недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%. Ежедневно в эти больницы госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают", - сообщил Ляшко.

Коронавирус в Украине: карантин в Черновицкой области

26 февраля областная комиссия ТЭБ и ЧС решила с 27 февраля усилить карантинные ограничения на Буковине.

Согласно решению, с 27 февраля по 9 марта включительно в области запрещена работа общепита, кроме адресной доставки; учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования; развлекательных центров. Также не разрешается проводить массовые мероприятия.

По данным Минздрава, 26 февраля в Черновицкой области выявлено 670 новых больных.

Кроме того, усиленный карантин уже введен с 22 по 28 февраля на Ивано-Франковщине. В регионе действуют ограничения "красной зоны", общественный транспорт работает в режиме спецперевозок. Также в Ивано-Франковской области создано 16 блокпостов для предотвращения распространения коронавируса.

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Автор: Александр Топчий