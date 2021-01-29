Приостановка экспорта вакцины BioNTech/Pfizer может стать ответом на срыв поставок вакцины AstraZeneca в ЕС.

Евросоюз может заблокировать экспорт бельгийской вакцины BioNTech/Pfizer в Великобританию в ответ на срыв поставок вакцины британско-шведской компании AstraZeneca.

Об этом в ночь на пятницу, 29 января, сообщило британское издание The Independent со ссылкой на попавшее в распоряжение редакции письмо главы Евросовета Шарля Мишеля, передает DW.

Согласно этому документу, в Брюсселе якобы изучают возможность применить такие "неотложные меры", чтобы обеспечить производство и поставки вакцин для населения ЕС. Для этого руководство ЕС готово использовать "все законные средства", но пока пытается решить проблему "путем диалога и переговоров".

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В публикации отмечается, что так называемые "вакцинные войны" спровоцировала компания AstraZeneca, 22 января неожиданно объявив о задержке поставок своей вакцины в ЕС, но гарантируя сохранить в полном объеме поставки в Великобританию. В компании объяснили такие действия тем, что контракт с ЕС был заключен позднее. В 1-м квартале 2021 года AstraZeneca сократит поставки в ЕС на 67%.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес потребовала от AstraZeneca выполнить все обязательства по контракту. В ЕС заподозрили, что AstraZeneca поставляет часть предназначенных для ЕС вакцин Великобритании и другим, не входящим в ЕС, странам. Руководство компании эти обвинения отвергает.

В свою очередь, Великобритания заказала 40 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer. Если верить обнародованному британским изданием письму главы Евросовета, Шарль Мишель предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен приостановить поставки этой вакцины в Великобританию.

В общей сложности Еврокомиссия подписала контракты с восемью производителями вакцин на закупку около 2,3 млрд доз. На сегодняшний день, однако, в ЕС поставляется только вакцина BioNTech/Pfizer.

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Из 450 млн жителей 27 стран-членов ЕС на данный момент прививку от коронавируса получили около 8,4 млн человек (чуть более 2% населения). Если нынешние темпы сохранятся, вакцинация европейцев может растянуться на целых два года.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19. Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

8 января 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Автор: УНИАН