Европейский Союз договорился о поставках в марте 4 млн дополнительных доз вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer.
Как сообщает DW, соответствующее решение Еврокомиссия приняла 10 марта.
По ее данным, дополнительные партии вакцины будут доставлены в следующие две недели, и их распределят между странами, где особенно быстро распространяется коронавирус.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что такие быстрые действия были необходимы, чтобы сдержать "агрессивные варианты вируса".
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Вакцина от коронавируса BioNTech/Pfizer: что о ней известно
Вакцина от коронавируса BioNTech/Pfizer стала в декабре 2020 года первой, получившей разрешение на использование в ЕС. В общем Еврокомиссия от имени стран-членов заказала у разных поставщиков более двух миллиардов доз, в частности 500 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer (они должны быть изготовлены до конца 2021 года). Впрочем, из-за проблем производителей кампания массовой вакцинации в Евросоюзе до сих пор продвигается медленно.
14 февраля израильская медицинская страховая компания Clalit обнародовала результаты исследования эффективности применения вакцины, разработанной немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером компанией Pfizer. Согласно ее данным, эффективность этого препарата оценивается в 94 процента.
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