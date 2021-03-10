Решение Еврокомиссия приняла 10 марта.

Европейский Союз договорился о поставках в марте 4 млн дополнительных доз вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer.

Как сообщает DW, соответствующее решение Еврокомиссия приняла 10 марта.

По ее данным, дополнительные партии вакцины будут доставлены в следующие две недели, и их распределят между странами, где особенно быстро распространяется коронавирус.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что такие быстрые действия были необходимы, чтобы сдержать "агрессивные варианты вируса".

Вакцина от коронавируса BioNTech/Pfizer: что о ней известно

Вакцина от коронавируса BioNTech/Pfizer стала в декабре 2020 года первой, получившей разрешение на использование в ЕС. В общем Еврокомиссия от имени стран-членов заказала у разных поставщиков более двух миллиардов доз, в частности 500 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer (они должны быть изготовлены до конца 2021 года). Впрочем, из-за проблем производителей кампания массовой вакцинации в Евросоюзе до сих пор продвигается медленно.

14 февраля израильская медицинская страховая компания Clalit обнародовала результаты исследования эффективности применения вакцины, разработанной немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером компанией Pfizer. Согласно ее данным, эффективность этого препарата оценивается в 94 процента.

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Автор: Тамара Отовская