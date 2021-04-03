Темпы распространения коронавируса в Украине до сих пор высоки.

По состоянию на утро 3 апреля в Украине подтвердили 20 341 новый случай инфицирования коронавирусом. Это очередной рекорд по количеству заболевших за сутки.

Об этом говорится в данных МОЗ.

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В пятницу с осложнениями госпитализировали 5 186 человек; 9 166 выздоровели, в то же время 396 умерли.

За все время пандемии в Украине заболел уже 1 731 971 человек: 1 342 536 человек выздоровели, а 34 075, к сожалению, умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (2 053), Львовской (1 538), Одесской (1 521), Харьковской (1 470) и Днепропетровской (1 433) областях.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

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Автор: Яна Ставская