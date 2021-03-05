Лидерами по распространению болезни стали Киев, Винницкая и Закарпатская области. В столице за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 910 человек, а заполненность коек для приема больных составляет более 45%.

В Украине за сутки обнаружили 10 155 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 577 детей и 345 медработников.

Читайте такжеИзлишки вакцины от COVID-19 можно будет передавать частным клиникам-ШмигальОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки было госпитализировано 3 355 человек; зафиксировано 172 летальных случая; выздоровели 4 149 человек.

Кроме этого проведено тестирований за сутки - 83 756 (в частности методом ПЦР-40 393, методом ИФА-16 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 236.

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 384 917 человек;

выздоровели - 1 191 022 человек;

летальных исходов - 26 763;

проведено ПЦР-тестирований - 7 062 386.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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В Киеве за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 910 человек, 17 заболевших скончались. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"В Киеве в течение последней недели количество больных COVID-19, к сожалению, увеличивается. И уже приближается к тысяче новых случаев за сутки. 910 инфицированных выявили в городе за прошедшие сутки. Умерли 17 человек. Всего за период пандемии в столице 2 тыс. 735 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня 140 тыс. 916", - отметил Кличко.

Среди новых заболевших - 495 женщин в возрасте от 18 до 99 лет и 15 девочек от 5 месяцев до 16 лет, а также 365 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет и 35 мальчиков от 2 до 17 лет.

Заболели, в том числе и 24 медицинских работника.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 120 пациентов, остальные больные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в Киеве 454 человека. Всего коронавирус преодолели 96 тыс. 149 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили за прошедшие сутки в Деснянском (162), Дарницком (156) и Подольском (95) районах.

В Киеве заполненность коек для приема больных COVID-19 составляет более 45%.

«В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1 тыс. 887 больных COVID-19, из них 9 детей... Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - более 45 процентов", - отметил Кличко.

По его данным, 1 тыс. 224 пациента больниц находятся в тяжелом состоянии. Сейчас кислородную поддержку получают 1 тыс. 424 человека, к аппаратам ИВЛ подключен 41 больной.

Кличко также добавил, что в больницах города для лечения больных COVID-19 обустроили около 5 тыс. коек и более 80% из них оборудованы подачей кислорода.

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Авторы: Ирина Погорелая, Инна Андалицкая