Лидерами по распространению болезни стали Киев, Винницкая и Закарпатская области.

В Украине за сутки обнаружили 10 155 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 577 детей и 345 медработников.

Читайте такжеИзлишки вакцины от COVID-19 можно будет передавать частным клиникам-ШмигальОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки было госпитализировано 3 355 человек; зафиксировано 172 летальных случая; выздоровели 4 149 человек.

Кроме этого проведено тестирований за сутки - 83 756 (в частности методом ПЦР-40 393, методом ИФА-16 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 236.

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 384 917 человек;

выздоровели - 1 191 022 человек;

летальных исходов - 26 763;

проведено ПЦР-тестирований - 7 062 386.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 910 случаев;

Винницкая область - 816 случаев;

Волынская область - 277 случаев;

Днепропетровская область - 497 случаев;

Донецкая область - 334 случая;

Житомирская область - 695 случаев;

Закарпатская область - 748 случаев;

Запорожская область - 163 случая;

Ивано-Франковская область - 737 случаев;

Киевская область - 690 случаев;

Кировоградская область - 69 случаев;

Луганская область - 50 случаев;

Львовская область - 646 случаев;

Николаевская область - 209 случаев;

Одесская область - 372 случая;

Полтавская область - 172 случая;

Ровенская область - 198 случаев;

Сумская область - 238 случаев;

Тернопольская область - 394 случая;

Харьковская область - 566 случаев;

Херсонская область - 54 случая;

Хмельницкая область - 418 случаев;

Черкасская область - 204 случая;

Черновицкая область - 561 случай;

Черниговская область - 137 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая