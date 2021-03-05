В Украине за сутки обнаружили 10 155 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 577 детей и 345 медработников.
Читайте такжеИзлишки вакцины от COVID-19 можно будет передавать частным клиникам-ШмигальОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки было госпитализировано 3 355 человек; зафиксировано 172 летальных случая; выздоровели 4 149 человек.
Кроме этого проведено тестирований за сутки - 83 756 (в частности методом ПЦР-40 393, методом ИФА-16 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 236.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 1 384 917 человек;
- выздоровели - 1 191 022 человек;
- летальных исходов - 26 763;
- проведено ПЦР-тестирований - 7 062 386.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 910 случаев;
Винницкая область - 816 случаев;
Волынская область - 277 случаев;
Днепропетровская область - 497 случаев;
Донецкая область - 334 случая;
Житомирская область - 695 случаев;
Закарпатская область - 748 случаев;
Запорожская область - 163 случая;
Ивано-Франковская область - 737 случаев;
Киевская область - 690 случаев;
Кировоградская область - 69 случаев;
Луганская область - 50 случаев;
Львовская область - 646 случаев;
Николаевская область - 209 случаев;
Одесская область - 372 случая;
Полтавская область - 172 случая;
Ровенская область - 198 случаев;
Сумская область - 238 случаев;
Тернопольская область - 394 случая;
Харьковская область - 566 случаев;
Херсонская область - 54 случая;
Хмельницкая область - 418 случаев;
Черкасская область - 204 случая;
Черновицкая область - 561 случай;
Черниговская область - 137 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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