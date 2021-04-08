За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

В Украине за сутки выявлено 19 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 766 детей и 480 медработников.

Читайте такжеВ Украине изменили протокол лечения COVID-19: что поменялосьОб этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в соцсети. По его данным, за минувшие сутки госпитализированы 5092 человека; зафиксировано 464 летальных случаев; выздоровели 10 032 человека.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 128 440 (в частности методом ПЦР – 57 996, методом ИФА-23 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 797).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 803 998 человек;

выздоровели - 1 383 883 человека;

летальных исходов - 35 962;

проведено ПЦР-тестирований - 8 514 631.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 886), Харьковской (1 427), Львовской (1 255), Хмельницкой (1 158) и Одесской (1 142) и областях.

14 313 человек привиты против COVID-19 за сутки 07 апреля 2021 года в Украине.

334 578 человек привиты с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 334 576 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок :

г. Киев - 1 886 случаев / 1 890 прививок;

Винницкая область - 604 случая / 690 прививок;

Волынская область - 511 случаев / 270 прививок;

Днепропетровская область – 1 005 случаев/ 1 530 прививок;

Донецкая область - 1 016 случаев / 630 прививок;

Житомирская область - 869 случаев / 460 прививок;

Закарпатская – 325 случаев/ 480 прививок;

Запорожская область - 896 случаев / 810 прививок;

Ивано-Франковская область - 274 случая/ 433 прививки;

Киевская область - 976 случаев / 450 прививок;

Кировоградская область - 217 случаев / 460 прививок;

Луганская область - 264 случая / 310 прививок;

Львовская область - 1 255 случаев / 910 прививок;

Николаевская область - 353 случая / 350 прививок;

Одесская область - 1 142 случая / 650 прививок;

Полтавская область - 738 случаев / 620 прививок;

Ровенская область - 733 случая / 410 прививок;

Сумская область - 560 случаев / 300 прививок;

Тернопольская область - 796 случаев / 470 прививок;

Харьковская область - 1 427 случаев / 540 прививок;

Херсонская область - 474 случая / 100 прививок;

Хмельницкая область - 1 158 случаев / 820 прививок;

Черкасская область - 822 случая/ 160 прививок;

Черновицкая область - 413 случаев / 460 прививок;

Черниговская область - 705 случаев / 110 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививка проводилась 134 мобильными бригадами по иммунизации и 692 пунктами прививки.

По состоянию на 07 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 425 946 человек.

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Автор: Ирина Погорелая