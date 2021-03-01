В Украине за сутки выявлено 4 285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 258 детей и 93 медработника.
Читайте также"Судьба молодых заметно возросла": стало известно, как изменился коронавирус в 2021 годуОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки госпитализированы 1 779 человек; выписано из больниц – 872 человека; зафиксировано 68 летальных случаев; выздоровел 1 701 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки 23 066 (в частности методом ПЦР-15 394, методом ИФА-2 621); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5 051.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 1 352 134 человека;
- выздоровели - 1 171 724 человека;
- летальных исходов - 26 050;
- проведено ПЦР-тестирований - 6 921 573.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.
Количество заболеваний в областях за сутки:
- г. Киев - 156 случаев;
- Винницкая область - 598 случаев;
- Волынская область - 65 случаев;
- Днепропетровская область - 165 случаев;
- Донецкая область - 54 случая;
- Житомирская область - 466 случаев;
- Закарпатская область - 242 случая;
- Запорожская область - 83 случая;
- Ивано-Франковская область – 526 случаев;
- Киевская область - 208 случаев;
- Кировоградская область - 3 случая;
- Луганская область - 10 случаев;
- Львовская область - 315 случаев;
- Николаевская область-190 случаев;
- Одесская область - 207 случаев;
- Полтавская область - 97 случаев;
- Ровенская область - 58 случаев;
- Сумская область - 120 случаев;
- Тернопольская область - 178 случаев;
- Харьковская область - 69 случаев;
- Херсонская область - 20 случаев;
- Хмельницкая область - 32 случая;
- Черкасская область - 67 случаев;
- Черновицкая область - 335 случаев;
- Черниговская область - 21 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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