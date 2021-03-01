За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

В Украине за сутки выявлено 4 285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 258 детей и 93 медработника.

Читайте также"Судьба молодых заметно возросла": стало известно, как изменился коронавирус в 2021 годуОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки госпитализированы 1 779 человек; выписано из больниц – 872 человека; зафиксировано 68 летальных случаев; выздоровел 1 701 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки 23 066 (в частности методом ПЦР-15 394, методом ИФА-2 621); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5 051.

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 352 134 человека;

выздоровели - 1 171 724 человека;

летальных исходов - 26 050;

проведено ПЦР-тестирований - 6 921 573.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.

Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 156 случаев;

Винницкая область - 598 случаев;

Волынская область - 65 случаев;

Днепропетровская область - 165 случаев;

Донецкая область - 54 случая;

Житомирская область - 466 случаев;

Закарпатская область - 242 случая;

Запорожская область - 83 случая;

Ивано-Франковская область – 526 случаев;

Киевская область - 208 случаев;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 10 случаев;

Львовская область - 315 случаев;

Николаевская область-190 случаев;

Одесская область - 207 случаев;

Полтавская область - 97 случаев;

Ровенская область - 58 случаев;

Сумская область - 120 случаев;

Тернопольская область - 178 случаев;

Харьковская область - 69 случаев;

Херсонская область - 20 случаев;

Хмельницкая область - 32 случая;

Черкасская область - 67 случаев;

Черновицкая область - 335 случаев;

Черниговская область - 21 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая