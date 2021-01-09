В Украине за сутки зафиксировано 4846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 168 детей и 176 медработников.
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Об этом говорится в Телеграмм-канале Коронавирус_инфо. В частности, были госпитализированы - 2411 человек; зафиксировано 80 летальных случаев, выздоровел 7961 человек. Кроме этого, проведено 26 494 (в частности методом ПЦР – 18 635, методом ИФА – 7 859).
Напомним, 8 января в Украине было зафиксировано 5 тыс. 676 новых случаев COVID-19.
За все время пандемии в Украине
- заболели – 1 110 015 человек;
- выздоровели - 786 306 человек;
- летальных исходов - 19 668;
- проведено ПЦР-тестирований-5 752 190.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.
Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 344 случая;
Винницкая область - 61 случай;
Волынская область - 108 случаев;
Днепропетровская область - 471 случай;
Донецкая область - 189 случаев;
Житомирская область - 179 случаев;
Закарпатская область - 55 случаев;
Запорожская область - 456 случаев;
Ивано-Франковская область - 133 случая;
Киевская область - 375 случаев;
Кировоградская область - 40 случаев;
Луганская область - 149 случаев;
Львовская область - 262 случая;
Николаевская область - 416 случаев;
Одесская область - 299 случаев;
Полтавская область - 160 случаев;
Ровенская область - 80 случаев;
Сумская область - 160 случаев;
Тернопольская область - 70 случаев;
Харьковская область - 223 случая;
Херсонская область - 44 случая;
Хмельницкая область - 47 случаев;
Черкасская область - 353 случая;
Черновицкая область - 147 случаев;
Черниговская область - 25 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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