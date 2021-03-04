По словам главы Минздрава, ближе всего к введению усиленного карантина находится Закарпатье.

Еще в четырех областях Украины могут ввести усиленный карантин "красной зоны" из-за увеличения случаев заболевания коронавирусом.

Об этом 4 марта в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, речь идет о Закарпатской, Винницкой, Николаевской и Львовской областях.

"Что у нас вызывает еще беспокойство, особенно по уровню госпитализации? Это Винницкая область. Я сегодня там был и мог воочию посмотреть. У нас есть беспокойство в Николаевской области. Львовская область - там по-другому показатель, который находится в "оранжевом" уровне. В то же самое время по загрузке коек с кислородом наибольший показатель - в Закарпатской области (65%). Думаю, что отправлю кого-то из заместителей на инспекцию в Закарпатскую область. По динамике она ближе к тому, чтобы зайти в "красный" уровень эпидбезопасности", - сказал Степанов.

Коронавирус в Украине: адаптивный карантин

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17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года и установил его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19.

Для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины будет продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установлен в целом в стране или на территории отдельных регионов "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровни эпидемической опасности.

26 февраля областная комиссия ТЭБ и ЧС решила с 27 февраля усилить карантинные ограничения в Черновицкой области. Согласно решению, с 27 февраля по 9 марта включительно в области запрещена работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки; учебных учреждений, кроме учреждений дошкольного и специального образования; развлекательных центров. Также не разрешается проводить массовые мероприятия.

Кроме того, усиленный карантин уже введен с 22 по 28 февраля на Ивано-Франковщине. В регионе действуют ограничения "красной зоны", общественный транспорт работает в режиме спецперевозок. Также на Ивано-Франковщине создано 16 блок-постов для предотвращения распространения коронавируса.

"Укрзализныця" с 7 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в этом регионе.

3 марта в Житомирской области введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

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Автор: Александр Топчий