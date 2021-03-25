За последние два месяца с 16 до 24% выросло количество тех, кто думает, что переболели COVID-19.

За последний месяц несколько возрастает индекс эмоционального напряжения в связи с коронавирусом среди украинцев - в марте тех, кто оценил свое эмоциональное состояние как напряженное, было 26% (в феврале - 23%), четверть населения считает, что переболели COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 18-19 марта социологической группой " Рейтинг".

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Отмечается, что свое состояние как спокойное оценили 43% респондентов, как средний - 30%. Более высокий уровень эмоционального напряжения наблюдается среди старших опрошенных женщин, и особенно среди тех, кто тяжело переболел COVID-2019. За все время исследований (с марта 2020 года до марта 2021) самые высокие значения эмоционального напряжения фиксировались в ноябре 2020 года.

Кроме того, за последние два месяца выросло число тех, кто думает, что переболели COVID-19 (с 16 до 24%). Последних больше всего среди респондентов среднего возраста, на западе и в центре страны.

Среди тех, кто считает, что болел, половина имели положительный тест на COVID-19, почти столько же имели симптомы, но не делали тест. Среди тех, кто перенес COVID-19, у 42% было легкое течение болезни, 45% - среднее и 13% - тяжелое.

Как проводился опрос

В опросе приняли участие 1500 жителей Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонных интервью с использованием компьютера. Погрешность репрезентативности исследования не более 2,5%.

Коронавирус в Украине: последние данные

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 16 тыс. 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 596 тыс. 575 человек, выздоровели – 1 млн 283 тыс. 020 человек. Летальных исходов зарегистрировано 31 тыс. 135, тестирований методом ПЦР осуществлено 7 млн 836 тыс. 049.

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Автор: Константин Гончаров