Инфекционист утверждает, что проверять уровень антител нет смысла.

Люди, которые переболели коронавирусом, имеют риск повторного заражения через шесть месяцев после перенесенной болезни, а защищенными они остаются до трех месяцев.

Об этом рассказала медицинская эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова в эфире ток-шоу "Право на владу".

Инфекционист утверждает, что проверять уровень антител нет смысла, поскольку доподлинно неизвестно, как именно они влияют на коронавирус.

"Никто не понимает, как все это работает. Единственное, что понятно на сейчас, что мы, кто переболели, сейчас у нас есть три месяца впереди для того, чтобы обниматься, целоваться и все такое прочее. И даже чтобы куда-то прийти и более-менее себя нормально чувствовать. За три месяца у нас риски начинают повышаться, а через шесть считается, что мы можем заболеть повторно", - пояснила она.

Булавинова уточнила, что бывают случаи, когда люди болеют быстрее указанных сроков и в более тяжелой форме.

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Автор: Олег Давыгора