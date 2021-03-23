По словам министра здравоохранения, этот штамм быстрее передается и вызывает тяжелое течение болезни.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "британский" штамм коронавируса циркулирует по всей территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

"Мы уже вошли в третью волну пандемии коронавируса, и по всей территории нашей страны сейчас распространен "британский "штамм вируса", - заявил министр.

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По словам Степанова, "британский" штамм более агрессивный, поражает молодых людей. "Он более контагиозный, то есть быстрее передается и вызывает тяжелое течение болезни. С этим, в первую очередь, связано большее количество госпитализаций, которое значительно возросло во время третьей волны пандемии", - добавил министр.

Коронавирус в Украине: последние данные

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 11 тыс. 476 новых случаев COVID-19, в результате осложнений умерли 333 человека. За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 56 тыс. 732 человека, летальных случаев зафиксировано 30 тыс. 431.

4 марта Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского сообщил об выявлении в Украине "британского" штамма коронавируса. В процессе секвенирования 20 образцов определено, что 2 из них, из Ивано-Франковской области, относятся к британскому варианту с имеющимися характерными мутациями.

16 марта Центр общественного здоровья Минздрава Украины сообщил, что на территориях Винницкой и Закарпатской областей выявлена циркуляция мутировавших штаммов коронавируса, которые имеют британское происхождение.

22 марта Институт молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) Национальной академии наук Украины сообщил, что в Киеве и на Прикарпатье выявлены новые, более опасные мутации «британского» штамма коронавируса, комбинация которых, очевидно, вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей.

Главные новости Украины и мира на утро 23 марта

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Автор: Константин Гончаров