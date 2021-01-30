С лета британка живет на диете из хлеба и сыра, но жалуется на такое питание.

47-летняя британка Клэр Фриер пожаловалась, что после излечения от коронавируса до сих пор полностью не оправилась. Женщине буквально все попахивает гнилью и застоявшимися духами.

Об этом сообщает BBC.

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Британка говорит, что ей очень трудно готовить еду семье из-за изменения свойств обоняния, а о любимых блюдах пришлось забыть.

"У меня голова идет кругом от этих запахов. Он наполняет дом, как только включается духовка, и это невыносимо", – делится Клэр.

У женщины вызывают рвоту лук, кофе, мясо, фрукты, алкоголь, зубная паста, гигиенические средства и духи. Такой же эффект имеет неотфильтрованная вода из-под крана. Женщина даже не может целовать своего мужа.

С лета британка живет на диете из хлеба и сыра, но жалуется на такое питание: "У меня нулевая энергия, и все болит".

Врач Клэр признался, что никогда не сталкивался с таким случаем. Сама женщина, ища советов в интернете, наткнулась на сообщество в Facebook с 6 тысячами таких же больных. Администратор группы отметила, что с начала пандемии людей с расстройством обоняния стало намного больше.

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Автор: УНИАН