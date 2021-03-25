Среди тех, кто считает SARS-CoV-2 искусственно созданным, 31% уверены, что его создали в результате научного эксперимента, 27% - как бактериологическое оружие, 40% - с целью уменьшения численности населения.

71% украинцев считают, что новый коронавирус (SARS-CoV-2) создали искусственно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Отмечается, что за год выросло количество тех, кто не согласен с мнением, что коронавирус не страшнее, чем обычный грипп (с 54% до 59%). Одновременно выросло и количество тех, кто придерживается противоположного мнения (с 32 до 39%).

«71% считают, что коронавирус - это искусственно созданный вирус, 19% - возник естественным путем», - говорится в результатах.

Отмечается, что среди тех, кто считает вирус искусственно созданным, относительное большинство считает, что его создали в результате научного эксперимента (31%), как бактериологическое оружие (27%), с целью уменьшения количества населения (40%).

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Еще 17% – с целью создания экономического кризиса, 16% – с целью заработка на вакцине, 12% – для контроля над людьми.

Как проводился опрос

Опрос проводился 18-19 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

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Автор: Константин Гончаров