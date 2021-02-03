По словам эксперта, в начале пандемии в Украине была проблема с тестированием.

Известный львовский врач Тарас Жиравецкий считает, что официальные показатели заболеваемости COVID-19 в Украине нужно умножать, как минимум, на пять.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью УНИАН.

Читайте такжеТретьей волны коронавируса в Украине может и не быть: врач назвал условиеТак, отвечая на вопрос о резком уменьшении количества больных на коронавирус за сутки, отметил врач:

«Многие люди уже переболели. По официальной статистике, это более миллиона, а неофициально таких людей, минимум, раз в пять-шесть больше, то есть 6-8 миллионов (25-30% населения). Вообще, я считаю, что официальную статистику нужно умножать, как минимум, на пять. Если говорят, что у нас за сутки зафиксировано 6 тысяч новых больных ковидом, то реально их есть, как минимум, 30 тысяч. Ну, не может при 5-6 тысячах новых случаев за сутки быть 2 тысячи госпитализированных. Получается, что каждый третий попал в стационар? Это абсурд».

Кроме того, как считает врач, в начале пандемии в Украине была проблема с тестированием:

«Многие, особенно молодежь, могли перенести коронавирус как обычный грипп – с повышением температуры, с отсутствием запаха, но без осложнений и без необходимости принимать сложные лекарства. Они не делали ПЦР-тестирование, поэтому не попали в официальную статистику».

Однако, даже с такими показателями, еще рано говорить о приобретении коллективного иммунитета, отметил Тарас Жиравецкий.

Коронавирус в Украине: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц