Билл Гейтс отметил, что смягчение произойдет при условии снижения уровня заболеваемости.

В мире могут быть ослаблены некоторые профилактические меры для борьбы с пандемией COVID-19 уже к концу весны 2021 года.

Об этом заявил основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс, сообщает CNBC.

"Только к концу весны или к лету мы сможем достичь цифр, по которым вы сможете существенно изменить свое поведение", - сказал он.

Гейтс отметил, что смягчение произойдет при условии снижения уровня заболеваемости.

Также Билл Гейтс рассказал, что продолжит носить маски до осени, ведь не считает это ограничение "огромной катастрофой".

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Ситуация с коронавирусом в мире

26 февраля прирост новых случаев коронавирусной инфекции оказался в мире самым высоким за последние две недели, сообщает ВОЗ.

За последние 24 часа COVID-19 подтвердили у 427,6 тыс. жителей планеты, сутками ранее – у 427,3 тыс. В последний раз больше было 13 февраля – 432 тыс.

26 февраля в мире скончалось более 10 тыс. инфицированных коронавирусом. Всего с начала пандемии в мире подтвердили 112,6 млн случаев заболевания, умерли 2,5 млн пациентов с COVID-19.

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Автор: Олег Давыгора