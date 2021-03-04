Президент США Джо Байден резко раскритиковал губернаторов Техаса и Миссисипи за отмену требования по ношению защитных масок в общественных местах.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на NBC News.
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"Я думаю, что это большая ошибка", - сказал президент США.
Байден подчеркнул, что согласно научным данным маски имеют решающее значение в предотвращении распространения COVID-19.
Глава государства отметил, что США вскоре могут "коренным образом изменить природу этого заболевания" благодаря проведению масштабной кампании по вакцинации населения.
"Последнее, что нам нужно, - это неандертальское мышление о том, что на этом этапе все в порядке", - подчеркнул Байден.
Президента поддержала директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.
"Мы в CDC очень четко заявили, что сейчас не время снимать все ограничения. Следующий месяц или два действительно имеют решающее значение с точки зрения развития этой пандемии", - подчеркнула она.
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