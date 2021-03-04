Следующий месяц или два имеют решающее значение с точки зрения развития этой пандемии, отметила директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Президент США Джо Байден резко раскритиковал губернаторов Техаса и Миссисипи за отмену требования по ношению защитных масок в общественных местах.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на NBC News.

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"Я думаю, что это большая ошибка", - сказал президент США.

Байден подчеркнул, что согласно научным данным маски имеют решающее значение в предотвращении распространения COVID-19.

Глава государства отметил, что США вскоре могут "коренным образом изменить природу этого заболевания" благодаря проведению масштабной кампании по вакцинации населения.

"Последнее, что нам нужно, - это неандертальское мышление о том, что на этом этапе все в порядке", - подчеркнул Байден.

Президента поддержала директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.

"Мы в CDC очень четко заявили, что сейчас не время снимать все ограничения. Следующий месяц или два действительно имеют решающее значение с точки зрения развития этой пандемии", - подчеркнула она.

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Автор: УНИАН