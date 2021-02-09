Два новых варианта COVID-19 были обнаружены в Англии. И они имеют определенные схожие черты с теми, которые были ранее идентифицированы в Бразилии и ЮАР.
Об этом, как пишет Reuters, сообщила Консультативная группа по новым респираторным угрозам, которая дает советы правительству Великобритании. Один из новых штаммов коронавируса впервые был обнаружен в городе Бристоль. Ученые обозначили его как "тревожный". Другой вариант COVID-19 нашли в Ливерпуле. Он сейчас находится на этапе "исследования" экспертами консультативной группы.
Читайте такжеВ Британии первую дозу вакцины от COVID-19 получили 12 миллионов человекОба новых варианта имеют мутацию E484K, которая возникает в так называемых "шипах" коронавируса. Такие же изменения ученые ранее видели в штаммах из ЮАР и Бразилии. Служба здравоохранения Англии зафиксировали 76 случаев заражения новыми вариантами коронавируса. В ведомстве уверены, что имеющиеся вакцины подействуют на них.
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