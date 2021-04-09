С начала пандемии в Украине от COVID-19 умерли более 36 тысяч человек.

В Украине вчера, 8 апреля, выявили 19 676 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 751 ребенок и 552 медработники.

Вместе с тем 11 221 пациент выздоровел, а 419 — умерли от осложнений заболевания. В больницы госпитализировали 4 936 человек с подозрением или диагнозом COVID-19.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1 864), Днепропетровской (1 665), Львовской (1 639), Киевской (1 265) и Харьковской (1 194) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в Украине обнаружили 1 823 674 случаев COVID-19, из них 1 395 104 человека выздоровели и 36 381 - умерла от осложнений, активными остаются больными 384 153 украинцы.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории 8 апреля сделали 119 369 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 53 373, методом ИФА — 21 071. Также сделали 44 925 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

За все время в Украине провели более 8,5 млн ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

С 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации от коронавируса. За минувшие сутки прививали 18 569 человек.

Больше всего прививок за сутки сделали в г. Киеве (1850), Днепропетровской (1990), Киевской (1970), Львовской (1540) и Хмельницкой (1050) областях.

Прививка проводилась 145 мобильными бригадами по иммунизации и 848 пунктами прививки.

В общем первую дозу вакцины получили 353 147 человек, еще двое завершили вакцинацию (получили вторую дозу).

По состоянию на 08 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 431 025 людей.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

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Автор: Виктория Гордиенко