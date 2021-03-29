Тогда как на прошлой неделе ежедневно тестировали более 100 тысяч украинцев.

По состоянию на утро 29 марта за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8346 человек, зафиксировано 178 летальных случаев, 2875 пациентов выздоровели, госпитализировали 3129 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

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После выходных фиксируют традиционный спад новых инфицированных COVID-19 в Украине. Вместе с тем за минувшие сутки сделали значительно меньше тестов.

Так, за вчера сделали только 39 732 тестирование коронавируса (в частности методом ПЦР-24 404, методом ИФА-5 631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9 697). За все время в Украине провели 8 млн ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 652 409 человек, из них 1 303 500 выздоровели, летальных исходов — 32 132.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко