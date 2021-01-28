За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5529 человек, зафиксировано 149 летальных случаев, 11 946 пациентов выздоровели. В больницы попал 1 941 человек.
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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Среди новых больных 248 детей и 236 медработников.
Отметим, в Украине в последние три недели количество тех, кто выздоровел за сутки, превышает число больных коронавирусом.
Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской области (454), Киеве (396), а также в Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.
Лаборатории провели 48 736 исследований для выявления коронавируса: из них 28 627 методом ПЦР и 20 109 методом ИФА. За все время в Украине осуществили 6 млн 184 тысячи 320 ПЦР-тестов
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 206 412 человек, из них 992 031 выздоровели, летальных случаев — 22 351.
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