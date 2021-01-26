Уровень иммунных клеток, способных стимулировать производство антител против COVID-19, остается неизменным.

Иммунная система человека "помнит", как вырабатывать антитела, способные бороться с новым коронавирусом, по крайней мере, через шесть месяцев после заражения. Уровень антител против SARS-CoV-2 часто сокращается в первые несколько месяцев после выздоровления.

Из-за этого, как пишет Nature, возникли опасения, что иммунная защита от коронавируса может быстро исчезнуть. Майкл Куссенцвейг из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке вместе с коллегами собрали образцы крови 87 человек через месяц, а потом через 6 месяцев после заражения коронавирусом.

Читайте такжеВрач назвала условие, при котором человечество не сможет справится с коронавирусомКоманда ученых следила за уровнями антител и B-клеток, которые отвечают за так называемую "иммунную память". Эти клетки стимулируют производство нужных антител для борьбы с вирусом, если он снова попадет в тело участников исследования.

Ученые обнаружили, что уровень антител против белков в шипах коронавируса SARS-CoV-2 упал за шесть месяцев. Но уровень B-клеток ,которые "помнят" его, оставался неизменным все это время. Ученые также взяли образцы из кишечников 14 участников исследования через 4 месяца после заражения. Они обнаружили, что у половины из них сохранялись белки SARS-CoV-2 или РНК вируса. Это давало долговременный источник стимуляции иммунной системы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Лесь Дымань