За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5348 человек, зафиксировано 163 летальных случая, 14 239 пациентов выздоровели, госпитализировали 1 900 человек.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
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В Украине за сутки выздоровело больше человек, чем заболело. Такая тенденция наблюдается последние две недели - с 9 января.
За сутки сделали 43 593 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 23 410, методом ИФА - 20 183). С начала эпидемии у нас всего провели 6,05 миллиона ПЦР-тестов.
За все время пандемии заразились 1 182 969 человек, выздоровели 928 969 пациентов и умерли 21 662 человека. Активными больными на сегодня остаются 232 338 украинцев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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