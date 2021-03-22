Ученые обнаружили, что иммунитет к коронавирусу сохраняется достаточно долго, но у людей, которым за 65 лет, он значительно слабее.

Анализ миллионов результатов тестов на коронавирус в Дании показал, что естественное заражение SARS-CoV-2 защищает от повторного заражения большинство людей. Но эта защита значительно слабее у тех, кому уже исполнилось 65 лет и более.

Об этом пишет Nature со ссылкой на исследования Стэна Етелберга и его коллег из Statens Serum Institut в Копенгагене. Они собрали со всей Дании данные ПЦР-тестов, которые считаются золотым стандартом диагностики COVID-19. Команда сосредоточилась на людях, чьи тесты на коронавирус были положительными во время первой и второй волны заражения в стране. Собственно, речь идет о периодах с марта по май и с сентября по декабрь в 2020 году.

Читайте такжеМинздрав внесет изменения в план вакцинации от COVID-19, чтобы как можно быстрее прививать граждан из листа ожиданияКоманда обнаружила, что примерно через 6 месяцев после первого заражения защита организма от повторного была на уровне примерно 80%. При этом, существенной разницы между уровнями повторного заболевания для мужчин и женщин не было. Но иммунитет к COVID-19 сокращался до 47% для людей старше 65 лет. Выводы исследования могут означать, что люди этой категории должны получить приоритет при вакцинации.

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Перевод: Лесь Дымань