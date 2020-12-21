По состоянию на утро 21 декабря в Украине обнаружили 970 993 случая коронавируса.

В Украине по состоянию на утро 21 декабря зафиксировали резкий спад новых случаев коронавируса - за прошедшие сутки заразились 6545 людей.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Украине традиционно снизился после выходных и опустился ниже 7000. Такая же ситуация наблюдалась и неделю назад.

Днем ранее, 20 декабря, Минздрав отчитался о 8325 новых случаях.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 970993 человек, из них 586268 выздоровели, летальных случаев - 16665.

За минувшие сутки осуществили лишь 26839 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 22149, методом ИФА - 4690).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.

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Автор: Виктория Гордиенко