За вчера в Украине госпитализировали 5 040 человек, выздоровели от коронавируса 10 287 человек.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 19 893 человек, зафиксировано 433 летальных случая, 10 287 пациентов выздоровели, госпитализировали 5 040 человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Читайте такжеСтепанов рассказал, какие мутировавшие штаммы коронавируса циркулируют в Украине

За сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых случаев заражения за все время пандемии. Предыдущее наибольшее значение было зафиксировано 26 марта, тогда заболело 18 132 человека.

Третий день подряд также фиксируют антирекорды по количеству летальных исходов за сутки. Днем ранее умер 421 пациент с коронавирусом, 31 марта - 407.

Лаборатории за сутки сделали 128 727 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 58 944, методом ИФА — 22 564. Также сделали 47 219 экспресс-тестов на антиген к вирусу. За все время в Украине провели 8,2 млн ПЦР-тестов.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178), Киевской (1156) и г. Киеве (1164).

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 711 630 человек, из них 1 333 370 выздоровели, летальных исходов - 33 679.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко