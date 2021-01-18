Вместе с тем за минувшие сутки сделали лишь 13 тысяч тестов на коронавирус.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3034 человек, зафиксировано 67 летальных случаев, 5236 пациентов выздоровели. Среди заболевших 107 детей и 87 медработников. 1304 человека были госпитализированы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Читайте такжеВ Украине за сутки госпитализировали более двух тысяч больных с коронавирусом

Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился после выходных — он является самым низким за почти четыре месяца. 28 сентября 2020 года обнаружили 2671 инфицированного, после этого заболеваемость росла.

Вместе с тем за сутки было проведено лишь 13 247 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 10401, методом ИФА - 2846.

За сутки в Украине выздоровело больше людей, чем заболело. Такая динамика наблюдается последние десять дней.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 163 716 человек, из них 871 196 выздоровели, летальных случаев - 20 869. Активными больными остаются 292 520 пациентов.

Больше всего новых заражений подтвердили в Киеве (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко