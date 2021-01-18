За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3034 человек, зафиксировано 67 летальных случаев, 5236 пациентов выздоровели. Среди заболевших 107 детей и 87 медработников. 1304 человека были госпитализированы.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
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Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился после выходных — он является самым низким за почти четыре месяца. 28 сентября 2020 года обнаружили 2671 инфицированного, после этого заболеваемость росла.
Вместе с тем за сутки было проведено лишь 13 247 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 10401, методом ИФА - 2846.
За сутки в Украине выздоровело больше людей, чем заболело. Такая динамика наблюдается последние десять дней.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 163 716 человек, из них 871 196 выздоровели, летальных случаев - 20 869. Активными больными остаются 292 520 пациентов.
Больше всего новых заражений подтвердили в Киеве (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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