Больше всего заражений за сутки в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2332 человек, зафиксировано 62 летальных случая, 2478 пациентов выздоровели. В больницы попали 1 145 человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Суточный показатель заболеваемости один из самых низких с начала сентября и занимает третье место. Количество выздоровевших и больных за сутки практически на одном уровне.

Лаборатории за 14 февраля сделали 13 740 тестов на коронавирус: из них 11 073 — методом ПЦР и 2 667 — методом ИФА. За все время в Украине провели 6 551 858 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), г. Киеве (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии у нас обнаружили 1 273 475 случаев коронавирусного заболевания. Из них 1 116 779 пациентов выздоровели, а 24 392 — умерли от осложнений COVID-19.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко