За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2332 человек, зафиксировано 62 летальных случая, 2478 пациентов выздоровели. В больницы попали 1 145 человек.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Читайте такжеВ ближайшее время станет известно, есть ли в Украине новые штаммы COVID-19
Суточный показатель заболеваемости один из самых низких с начала сентября и занимает третье место. Количество выздоровевших и больных за сутки практически на одном уровне.
Лаборатории за 14 февраля сделали 13 740 тестов на коронавирус: из них 11 073 — методом ПЦР и 2 667 — методом ИФА. За все время в Украине провели 6 551 858 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), г. Киеве (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
С начала пандемии у нас обнаружили 1 273 475 случаев коронавирусного заболевания. Из них 1 116 779 пациентов выздоровели, а 24 392 — умерли от осложнений COVID-19.
Коронавирус в Украине: что известно
- В Украине накануне выходных количество выявленных инфицированных COVID-19 резко возросло
- Из-за бюрократии Украина может не получить на следующей неделе партию вакцин Pfizer - Ляшко
- В Украине запись на вакцинацию от коронавируса ориентировочно начнется 1 марта: Ляшко рассказал детали
- В Украине за сутки госпитализированы почти две тысячи коронавирусных больных
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram