Больше всего новых заражений в Днепропетровской и Харьковской областях. В Киеве - 537 инфицированных за сутки.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7856 человек, зафиксировано 287 летальных случаев, 5355 пациентов выздоровели, госпитализировали 2 770 человек.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился после выходных, днем ранее обнаружили более 12 тысяч инфицированных COVID-19.

Наибольшее количество больных COVID-19 в сутки подтвердили в Днепропетровской области – 1 112, в Харьковской области - 595, во Львовской области - 590, в Киеве - 537.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 861 105 человек, из них 1 416 215 выздоровели, летальных исходов — 37 301.

Тест на коронавирус в Украине: что известно

Лаборатории за сутки совершили 40 109 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 20 831, методом ИФА — 6 133. Также сделали 13 145 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

За все время в Украине провели более 8,6 млн ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине: данные на 12 апреля

С 24 февраля в Украине продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. С тех пор прививки сделали 378 266 людям. За минувшие сутки, 11 апреля, прививки сделали 1 216 людям.

Так, за вчера ни одной прививки не получили жители Николаевской, Полтавской, Херсонской и Черкасской областей.

Вакцинация проводилась 34 мобильными бригадами по иммунизации и 81 пунктом прививки.

По состоянию на 11 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 441 989 человек.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко