За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3409 человек, зафиксировано 163 летальных случая, 7768 пациентов выздоровели. В больницы попали 2 046 людей.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Читайте такжеКоронавирус в Украине: количество госпитализаций с COVID-19 упало, но возросла смертность
В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников.
За вчера сделали 43 767 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 27 795, методом ИФА - 15 972). За все время в Украине провели 6 447 576 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410), г. Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 253 055 человек, из них 1 092 376 выздоровели, летальных исходов — 23 934.
Коронавирус в Киеве: статистика на 10 февраля
В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у почти 300 человек, 15 человек умерли от осложнений COVID-19. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.
Всего за период пандемии в Киеве зафиксировано 2473 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодняшний день - 130 тыс. 864.
Среди выявленных за прошедшие сутки больных: 157 женщин в возрасте от 18 до 88 лет и 10 девочек от 3 до 16 лет, а также 123 мужчины в возрасте от 22 до 94 лет и трое мальчиков от 3 до 17 лет. Заболели, в том числе, 10 медиков.
В больницы столицы госпитализированы за сутки 53 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
«Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 66, в Деснянском - 54 и Днепровском районах - 43 случая», - добавил мэр.
По его данным, выздоровели за сутки в Киеве 1295 человек. Всего коронавирус преодолели 82 тыс. 684 жителей столицы.
Коронавирус в Украине: что известно
- В Минздраве назвали три способа записи на предстоящую вакцинацию от коронавируса
- Степанов вспомнил украинцам "очереди за iPhone", расхваливая китайскую вакцину Sinovac
- Вакцинация от коронавируса в Украине: как и кому будут делать прививки на первом этапе
- В Минздраве рассказали, сколько украинцев получат прививки от коронавируса из первой партии вакцины от COVAX
- Стало известно, смогут ли украинцы сами выбирать для себя вакцину от коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram