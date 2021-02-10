По состоянию на 10 февраля в течение суток заболели коронавирусом 3 004 жители Украины. В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у почти 300 человек.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3409 человек, зафиксировано 163 летальных случая, 7768 пациентов выздоровели. В больницы попали 2 046 людей.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников.

За вчера сделали 43 767 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 27 795, методом ИФА - 15 972). За все время в Украине провели 6 447 576 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410), г. Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 253 055 человек, из них 1 092 376 выздоровели, летальных исходов — 23 934.

Коронавирус в Киеве: статистика на 10 февраля

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у почти 300 человек, 15 человек умерли от осложнений COVID-19. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Всего за период пандемии в Киеве зафиксировано 2473 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодняшний день - 130 тыс. 864.

Среди выявленных за прошедшие сутки больных: 157 женщин в возрасте от 18 до 88 лет и 10 девочек от 3 до 16 лет, а также 123 мужчины в возрасте от 22 до 94 лет и трое мальчиков от 3 до 17 лет. Заболели, в том числе, 10 медиков.

В больницы столицы госпитализированы за сутки 53 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 66, в Деснянском - 54 и Днепровском районах - 43 случая», - добавил мэр.

По его данным, выздоровели за сутки в Киеве 1295 человек. Всего коронавирус преодолели 82 тыс. 684 жителей столицы.

Коронавирус в Украине: что известно

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Авторы: Виктория Гордиенко, Инна Андалицкая